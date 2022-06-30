الهند.. حريق ضخم لمصنع للكيميائيات في البلاد

وذكرت وسائل إعلام هندية أن السكان سمعوا قبل ذلك سلسلة من الانفجارات، وبحسب السلطات الهندية فإنه لم يصب أحد في الحادث، كذلك أشارت التقارير إلى أن السكان المحليين اشتكوا من صعوبة في التنفس بسبب الدخان الكيميائي الصاعد من المصنع.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الحريق اندلع في شركة ( Premier Intermediate Chemical Company)، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن سبب الحريق، إلا إن بعض التقارير أشارت إلى أنه اندلع بسبب المخزون الكبير من المواد القابلة للاشتعال المحفوظة في المصنع.(وال نيودلهي) س خ.

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