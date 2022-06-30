محكمة الجنايات الفرنسية تقضي بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداءات باريس عام 2015

باريس 30 يونيو 2022 (وال) -قضت محكمة الجنايات في باريس على “صلاح عبد السلام” المتهم الرئيس في اعتداءات نوفمبر عام 2015 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية خفض العقوبة. وتعد هذه المحاكمة أطول محاكمة جنائية شهدتها فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، عقب محاكمة استمرت نحو عشرة أشهر، حكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على صلاح عبدالسلام، […]

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