طرابلس 30 من شهر يونيو 2022 م ( وال ) توقع مركز الارصاد الجوية تراجع طفيف في درجات الحرارة على الساحل الغربي بينما تبقى مرتفعة على الدواخل والجنوب الغربي.

جاء ذلك في نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا بداية من اليوم الخميس وخلال الثلاثة أيام القادمة .

ملخص عام :

* رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الدواخل والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وتكون جنوبية غربية على الدواخل. و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(32-36)مْ على معظم المناطق الساحلية، وما بين (37-42)مْ على سرت ومناطق الدواخل.

* المنطقة من الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

السماء صافية والرياح شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35) مْ، و ما بين (37-39) مْ على الدواخل وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

* الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41-46) مْ.

*الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

السماء صافية. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(83 -41) مْ.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم سيكون على الساعة (20:19)

وشروق الشمس ليوم الغد الجمعة على مدينة طرابلس سيكون على تمام الساعة (06:01.

..(وال)..