ليبيا نيوز

بمشاركة الرابطة الوطنية لمجالس بلديات ليبيا اختتمت بتونس ورشة عمل تحت عنوان " البناء المؤسسي للرابطة وسياسات الإتصال .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 تونس  30   يونيو 2022م ( وال )  – اختتمت بالعاصمة التونسية أمس الأربعاء ورشة عمل و تدريب تحت عنوان ” البناء المؤسسي للرابطة وسياسات الإتصال ” بمشاركة الرابطة الوطنية للمجالس البلدية في إطار تطوير الهيكل التنظيمي للرابطة وذلك ضمن برنامج الصندوق الاستشاري للحوكمة في ليبيا.

و تهدف الورشة التي جاءت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، و المكتب الأقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية إلى الدعم الفني و المعلوماتي للرابطة الوطنية للمجالس البلدية بما يلبي رؤيتها في تفعيل العمل المؤسسي البلدي و تقديم المساعدة للبلديات بغية النهوض بالخدمات في مختلف القطاعات.

و شارك في هذه الورشة نائبي رئيس مجلس إدارة الرابطة ” علي عكاشة ” و ” وليد صلهوب ” ، و عضوا مجلس الإدارة للرابطة ” فاطمة  بن نصر ” و ” خيرية المهدي ” ، و المدير التنفيذي للرابطة ” د. حاتم الزواغي ” وعدد من الخبراء و الأساتذة المختصين من لييبا و تونس  والتي استمرت ثلاثة أيام  – تناولت جملة من المحاور من بينها، مناقشة الدعم الفني للرابطة الوطنية للمجالس البلدية ، و تدريب حول الإدارة المؤسسية لروابط البلديات ، و الاستشارات الخاصة بنقل الاختصاصات ذات العلاقة بخدمات النظافة ،و الحرس البلدي ،و المياه والصرف الصحي إلى المجالس البلدية، و تدريب حول سياسات الإتصال.

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وكالة الأنباء الليبية

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