ليبيا نيوز

الوضع الجوي السائد اليوم الخميس يسجل ارتفاعا في درجات الحرارة على الجنوب الغربي ما بين ( 42 – 46) م.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 يونيو 2022 م ( وال ) – نشر مركز الوطني للأرصاد الجوية -إدارة التنبؤات الجوية – الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس 30/ 06 / 2022م.

وسجل الوضع الجوي  تراجع بسيط في درجات الحرارة هذا اليوم على معظم مناطق الساحل الغربي حيث ستتراوح درجات الحرارة المسجلة ما بين ( 32 – 36) م بينما تبقى مرتفعة نسبيا على سرت والدواخل فتتراوح ما بين ( 37 – 42) م ومرتفعة أيضا على الجنوب الغربي  ما بين ( 42 – 46) م، وتكون معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

– من المتوقع تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي اعتبارا  من يوم الأحد القادم.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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