لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبى لكرة القدم تباشر في اعداد المنتخبات النسائية.

طرابلس 30 يونيو 2022 م ( وال ) – قررت لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبى لكرة القدم برئاسة ” سعاد الشيباني ” اطلاق التحضيرات والاستعدادات لبداية التجمعات التدريبية لاختيار أفضل العناصر لمنتخبي الفتيات تحت سن 17 و 20 سنة وذلك استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة بهدف تفعيل نشاط الكرة النسائية داخل الأندية وانطلاق التجمعات التدريبية لمنتخب الكرة النسائية.

وكانت لجنة الكرة النسائية برئاسة سعاد الشيبانى قد عقدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات مكثفة بحضور وفد يمثل اتحاد الشرطة الرياضى من أجل تأسيس اول فريق لكرة القدم النسائية بنادي اتحاد الشرطة .

وتم خلال الاجتماعات التأكيد على أهمية تفعيل مزاولة نشاط كرة القدم للفتيات داخل الأندية الرياضية والمؤسسات بهدف أتاحة الفرصة أمام الفتيات وانطلاق دورى ونشاط كرة القدم للفتيات خاصة بمدارس والجامعات .