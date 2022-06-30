وزير الصحة المكلف (ابوجناح) يكلف مدير جديد لمستشفى أبن سينا التعليمي بسرت.

سرت 30 يونيو 2022 م (وال) – تسلم الدكتور ” على خليفة الجروشي ” مهامه مديرا عاما لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت خلفا للدكتور ” على الزرقاء “وذلك وفقا لقرار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف ” رمضان أحمد ابوجناح “.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية أن مراسم التسليم والاستلام بين المدير الجديد والسابق كانت بحضور عضوي مجلس النواب عن دائرة سرت ” زايد هدية ” وعدد من الأطباء بالمستشفى.

وأوضح المراسل المدير الجديد للمستشفى ” الجروشي ” وهو اختصاصي جراحة العظام باشر مهام عمله فور تسلمه إدارة المستشفى.

( وال)