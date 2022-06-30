ليبيا نيوز

المنظمة العالمية للارصاد الجوية تنشر احصائية عن درجات الحرارة المسجلة في عدد من دول العالم.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 يونيو 2022 م ( وال ) نشرت المنظمة العالمية للارصاد الجوية احصائية عن درجات الحرارة المسجلة في عدد من دول العالم   وقارات آسيا واروباء و أفريقيا وأجزاء من القطب الشمالي .

حيث رصدت المحطات في جميع أنحاء دول اسكندنافيا   “أيام استوائية” فوق 30 درجة مئوية،  وأن أجزاء من آسيا الوسطى تعاني من حرارة شديدة، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى  40 درجة مئوية.

ورصدت محطات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية درجة حرارة  بلغت 35 درجة مئوية. في نحو 150 مرصدًا أعلى درجة حرارة يومية في شهر يونيو  

   وتعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على تحسين الإنذارات المبكرة للصحة الحرارية لإنقاذ الأرواح لأن موجات الحر أصبحت أكثر حدة وتواترا نتيجة لتغير المناخ.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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