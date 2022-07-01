طرابلس 30 يونيو 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للصحة الحيوانية نصائح وإرشادات بيطرية عن كيفية الحفاظ على الحيوانات الاليفة من موجة الحر المرتفعة التي تتكرر في فصل الصيف وتتسبب في نفوق عدد كبير من الحيوانات الأليفة .

ودعا المركز في نشرة علمية توعوية إلى اتخاد عدد من الخطوات لحماية الحيوانات الاليفة كالقطط والكلاب من موجة الحر من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وتركها في أماكن من الممكن الوصول لها في الظل .

– عدم حبس القطط والكلاب في أماكن معرضة للشمس مباشرة ويجب توفير مأوى تقيها من الحرارة والشمس .

– ايقاف جميع الانشطة التدريبية للكلاب في موجة الحر .

– عدم نقل القطط والكلاب في موجة الحر بالسيارة وخاصة عند وضعها في أماكن ذات مساحة ضيقة دون تهوية جيدة ، وبامكانك رش الحيوان بالماء لتقليل درجة حرارة وتبريد جسده

– في حالة ظهور أعراض ضربة الشمس على القطط او الكلاب يجب التوجه فورا للطبيب البيطري

واعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية عن استعداده للاجابة عن أي استفسار بخصوص حماية الحيوانات الأليفة من موجات الحرارة أو التواصل مع أقرب وحدة خدمات بيطرية أو مستوصف لتقديم الارشاد والنصيحة .