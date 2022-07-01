ستولتنبرغ : حلف ( الناتو ) سيناقش تحديات الجوار الجنوبي ومكافحة الإرهاب .

مدريد 30 يونيو 2022 ( وال )- أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ” يانس ستولتنبرغ ” أن الحلف سيناقش في قمته اليوم الخميس “تحديات الجوار الجنوبي ومكافحة الإرهاب”.

وقال في كلمة له في أعمال اليوم الاخير للقمة إن مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصحراء تواجه تحديات سياسية واقتصادية وديموغرافية وأمنية مترابطة ، تفاقمت بسبب تأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية .

وأضاف من مصلحتنا مواصلة العمل مع شركائنا المقربين في الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة معًا”، معلنا أن الحلف سيستعرض كيفية معالجة أسباب عدم الاستقرار وزيادة جهودنا في مكافحة الإرهاب .

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