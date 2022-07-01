كلية الزراعة – جامعة طرابلس تنظم مؤتمر حول ( ارتفاع اسعار السلع الغذائية، .

طرابلس 30 يونيو 2022 م ( وال ) – تستعد كلية الزراعة بجامعة طرابلس هذه الايام لتنظيم مؤتمر علمي حول ( ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وتحديات تحقيق الأمن الغذائي في ليبيا ) خلال شهر اكتوبر القادم بمدينة طرابلس بمشاركة اساتذة الاقتصاد الزراعي واخصائي التغذية من الجامعات الليبية والخبراء والمهتمين بقضايا الامن الغذائي والسياسات الزراعية والغذائية .

ويناقش المؤتمر العلمي من خلال الدراسات والابحاث في هذا المحفل سبل النهوض بالقطاع الزراعي لاداء دوره في زيادة الانتاج ومواجهة تحديات الامن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية .

ويهدف المؤتمر إلى توظيف القدرات العلمية واتاحة الفرصة امام الخبراء واخصائي الاقتصاد الزراعي والامن الغذائي لتقديم ابحاتهم ودراساتهم لمناقشة أسباب ارتفاع الاسعار والعمل على تحقيق الامن الغذائي والوصول الى رؤية حول مواجهة هذا الارتفاع في الاسعار.

ودعت اللجنة التحضيرية اساتذة الجامعات واخصائي التغذية إلى المشاركة وتقديم الابحاث والدراسات في هذا المجال .