(نوفا) : روما تستضيف اجتماعا للأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية.

روما 30 يونيو 2022(وال)- استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية اليوم الخميس، اجتماعًا على مستوى السفراء والمبعوثين الخاصين للأطراف الدولية الرئيسية المنخرطة في الأزمة الليبية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت وكالة ( نوقا ) أن الذي عُقد في مقر الخارجية الإيطالية في روما وتناول نتائج مباحثات جنيف شهد مداخلة للأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ” إيتوري سيكوي ” .

وأحاطت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ” ستيفاني ويليامز ” التي شاركت في الاجتماع عبر تقنية (الفيديوكونفرانس) المشاركين بنتائج اجتماعات جنيف بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على حد قول نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى ليبيا الذي قال ( في هده المرحلة الحرجة جددنا رسالة مشتركة قوية لدعم الاستقرار والتسوية في ليبيا.

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