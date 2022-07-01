انطلاق فعاليات الملتقى الليبي العام للمشايخ والاعيان المنعقد بسرت .

سرت30 يونيو 2022(وال) – انطلقت بمجمع قاعات ” واقادوقو ” بمدينة سرت اليوم الخميس فعاليات الملتقى الليبي العام للمشائخ والاعيان وفعاليات المجتمع المدني لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وحضر فعاليات هذا الملتقى عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان ” فتحي باشاغا ” ونائبه ” سالم معتوق الزدامة ” وعدد من وزراء حكومته إضافة إلى مشاركة عدد من عمداء البلديات.

كما شارك في أعمال فعاليات هذا الملتقى حشد غفير من المشائخ والاعيان والفعاليات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق والقرى الليبية ـ إضافة إلى حضور عددا من مراسلي القنوات الفضائية والاذاعات المسموعة.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الشيخ ” مفتاح مرزوق ” في كلمة له على أهمية انعقاد هذا الملتقى في مدينة سرت باعتبارها مدينة تتوسط ليبيا وهي المدينة التي انعقد فيها اول مؤتمر تاريخي في شهر يناير عام 1922م بعد أن تم دحر المستعمر في معركة القرضابية الشهيرة التي جمعت كافة أبناء الوطن سنة 1915م. مرحبا في الوقت ذاته بمشاركة كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي في فعاليات هذا الملتقى.

من جانبه أكد عميد بلدية سرت في كلمة ألقاها أن مدينة سرت هي مدينة السلام والاستقرار وأن أبنائها وأعيانها يمدون أيديهم من خلال هذا الملتقى لكافة أبناء الوطن لتحقيق الوحدة والسلام.

وأكد عميد بلدية سرت رفض كافة أبناء المدينة وأعيانها للتدخلات الأجنبية السافرة في البلاد ودعمهم الكامل للمؤسسات العسكرية الموحدة.

وأكدت الكلمات التي ألقيت في الملتقى تأييدهم للحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب ورفضهم التام للتدخل الأجنبي في ليبيا.

كما شددت الكلمات على ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والتأكيد على سيادة ووحدة التراب الليبي.

كما عبر المشاركون في ملتقاهم عن رفضهم التام لكافة محاولات التقسيم التي تسعى اليه بعض القوى الخارجية عبر ادواتها في الداخل.

وطالبت الكلمات بضرورة الإسراع في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، كما جدد المشاركون دعهم للجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) لتحقيق الاستقرار والامن في كافة ربوع الوطن .

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