صنع الله: خسائر اغلاق الحقول والموانئ النفطية تجاوزت ستة عشر مليار دينار ليبي.

طرابلس 30 يونيو 2022م (وال) ـ قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء إن الخسائر الناجمة عن اغلاق الحقول والموانئ النفطية تجاوزت ستة عشر مليار دينار ليبي.

وأضاف صنع الله في تصريح نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على “فيسبوك” أن انتاج النفط انخفض وأنحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 الى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض وقدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية.

كما تسببت الاغلاقات في فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول ابوالطفل، بحسب صنع الله.

وحمّل “صنع الله” المسؤولية كاملة للجهات المسببة للأزمة، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها مستمرون في النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم.