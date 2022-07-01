 الباحث فرج العريبي يتحصل على درجة الدكتوراة  في علوم الإعلام والاتِّصال

تونس 01 يوليو 2022 (وال) _ أجازت اللجنة العلمية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس، أطروحة الدكتوراة المقدمة من الباحث (فرج أحميدة العريبي)، في أعقاب مناقشتها العلنية، والتي جاءت تحت عنوان “ الاتصال التنظيمي وعلاقته بالأداء الوظيفي داخل المؤسسات النفطية الليبية”.

وأشادت لجنة المناقشة، بأهمية موضوع الأطروحة، واعتبرته إضافة علمية قيمة لعلوم الاتصال في المنطقة العربية، و أهمية النتائج التي توصلة الأطروحة إليها.

كما أثنت اللجنة على جهد الباحث والتزامه المنهجي بالقواعد والإجراءات العلمية في تنفيذ العمل البحثي، وتمكنه من الإحاطة بالموضوع بشكل عام، واعتبرت البحث من البحوث الإعلامية المتخصصة بالاتصال التنظيمي المهمة وتحمل في طياتها الكثير من المعلومات المهمة للبحوث الإعلامية.

تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبدالكريم الحيزاوي رئيسا للجنة ، والأستاذ الدكتور المشرف المعز بن مسعود، الدكتور جمال زرن مقررا، والدكتورة حميدة البور مقرراً، وهي مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة، وعضو اللجنة الدكتورة حميدة الإسكندراني.

يذكر أن الباحث فرج العريبي، عمل لفترة طويلة في مجال الإعلام والاتصال، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية و الدولية وحالياً عميدا لكلية الإعلام والاتصال جامعة إجدابيا .(وال _ تونس)

سعيد الصيد

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