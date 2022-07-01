الأمم المتحدة : وليامز تقوم حاليا بإعداد تقريرا للأمين العام حول اجتماعاتها الأخيرة مع الليبيين يشمل " توصياتها ، والسبل البديلة" في ليبيا.

نيويورك 1 يوليو 2022 م ( وال ) – قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة” ستيفان دوغاريك” إن المستشارة الأممية ” ستيفاني وليامز” تقوم حاليًا بإعداد تقرير كامل سيقدم إلى الأمين العام عن الاجتماعات التي عقدتها مع الليبيين في الفترة الأخيرة، يشمل التقرير توصياتها و السبل البديلة في ليبيا .

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للصحفيين أمس الخميس أشار فيها إلى الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب الدولة، للتشاور حول المسار الدستوري، لافتا إلى استمرار الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي رده على سؤال للصحفيين حول الخلاف الدولي باستبدال وليامز وتعيين مبعوث أممي آخر أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ،استمرار المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في عملها خلال المرحلة الحالية.

وقال ” دوغاريك، “لا يوجد إطار زمني يمكنني مشاركته مع أحد، وليامز مستمرة حتى الآن”، حيث لم يحدد تاريخا معينا لاستمرارها.

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