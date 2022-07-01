55 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك .

القدس المحتلة 1 يوليو 2022 (وال) – أدى عشرات الآلاف من االفلسطينيين، صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أنها قدرت نحو 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، من الضفة بما فيها القدس المحتلة وداخل أراضي عام 48.

وذكرت وكالة وفا ان قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واواعتقلت شابين في منطقة باب العمود ، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية أمام باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى، تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وشدّ الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه والاعتكاف في رحابه، خاصة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة حتى عيد الأضحى، تصديا للمخططات الاحتلالية التهويدية واعتداءات المستوطنين.