ليبيا نيوز

سفارة المملكة المتحدة: العبء يقع على مجلسي النواب والدولة للاتفاق على أساس موثوق به لإجراء انتخابات تعكس رغبات جميع الليبيين في التصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

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وكالة الأنباء الليبية

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