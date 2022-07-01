ليبيا نيوز

الجمعية العربية للمترجمين العرب تكرم ‏أ.د. " عابدين الشريف‏ "من ضمن العلماء و الاعلام و المفكرين على مستوى العالم .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  

 طرابلس 1 يوليو 2022 ( وال )- كرمت الجمعية العربية للمترجمين العرب امس ‏أ.د. ” عابدين الدردير الشريف‏ “من ضمن العلماء و الاعلام و المفكرين على مستوى العالم  . 

   وشمل التكريم العالمي السابع والذي سمي بتكريم سفراء المجد لعام 2022 ( 900 ) شخصية عربية و أجنبية من ( 200 ) دولة حول العالم ، من بينها ليبيا ضم رؤساء وعمداء الجامعات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات و الهيئات والأكاديميين والأعلام والعلماء والمفكرين والكتاب والمترجمين واللغويين والمعلمين والصحفيين والإعلاميين والمبدعين والمثقفين و غيرهم .

     …( وال )… 

 

     

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وكالة الأنباء الليبية

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