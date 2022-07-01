الجمعية العربية للمترجمين العرب تكرم ‏أ.د. " عابدين الشريف‏ "من ضمن العلماء و الاعلام و المفكرين على مستوى العالم .

طرابلس 1 يوليو 2022 ( وال )- كرمت الجمعية العربية للمترجمين العرب امس ‏أ.د. ” عابدين الدردير الشريف‏ “من ضمن العلماء و الاعلام و المفكرين على مستوى العالم .

وشمل التكريم العالمي السابع والذي سمي بتكريم سفراء المجد لعام 2022 ( 900 ) شخصية عربية و أجنبية من ( 200 ) دولة حول العالم ، من بينها ليبيا ضم رؤساء وعمداء الجامعات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات و الهيئات والأكاديميين والأعلام والعلماء والمفكرين والكتاب والمترجمين واللغويين والمعلمين والصحفيين والإعلاميين والمبدعين والمثقفين و غيرهم .

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