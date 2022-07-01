كلية الآداب فرع القبة تنظم ندوة تثقفية بعنوان (التربية الإعلامية منهج وسلوك).

القبة 01 يوليو 2022 م (وال) – نظمت قسم الاعلام بكلية الآداب فرع القبة بالتعاون مع مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة درنة ندوة علمية تثقفية بعنوان (التربية الإعلامية منهج وسلوك).

وتناولت الندوة – التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعة والإعلاميين والصحفيين – العديد من المحاور ذات الصلة بعنوان الندوة من بينها (ماهية التربية الإعلامية: تعريفها، أهدافها، أهميتها – دور التربية الإعلامية في التنشئة الاجتماعية – شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على القيم الدينية للأسرة والمجتمع – التربية الإعلامية ودورها في بناء شخصية المتلقي.

واختتمت الندوة بعرض توصياتها النهائية، وتكريم المحاورين من قبل عميد كلية الآداب ووكيل الشؤون العلمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس لكل من وكيل الشؤون العلمية بجامعة درنة ” خالد الصالحين ” والمعلمة الفاضلة – الرعيل الأول بمدينة القبة ” فوزية الدلال ” كما تم تكريم مدير مكتب دعم وتمكين المرأة ” ناجية الحصادي ” و ” نجلاء صالح لحصولها على أفضل أداء للجودة على مستوى الجامعات في المنطقة الشرقية.

(وال)