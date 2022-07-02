بيان الماني فرنسي بريطاني يعتبر ان ايران قدمت مطالب غير واقعية حول مفاوضات الاتفاق النووي.

باريس/لندن/برلين 1 يوليو 2022 (وال) – أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إن إيران قدمت “مطالب غير واقعية” خلال المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي وضعت قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. وقال البيان: “يجب أن تنتهز إيران هذه الفرصة لإبرام الاتفاق، بينما لا يزال ذلك ممكنا”، مشيرا إلى أن البرنامج النووي الإيراني “أصبح الآن أكثر تقدما من أي وقت مضى”.

ودعت الدول الثلاث: إيران إلى وقف تصعيدها النووي، والعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبول دون مزيد من التأخير العرض المطروح على الطاولة، والذي سيعود بالفائدة على الشعب الإيراني والأمة الإيرانية”.

وتم توقيع اتفاق النووي عام 2015 بعد عامين من المفاوضات المكثفة بين الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكان الهدف منه تقييد برنامج إيران النووي المدني ومنعها من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.