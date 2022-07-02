اللواء 53 مشاة مستقل يشارك في حملة بالتبرع بالدم تحت شعار: [ دمك شفاء لغيرك، فلا تبخل به].

مصراته 2 يوليو 2022 (وال ) – قام اللواء 53 مشاة مستقل وبمتابعة وإشراف آمر اللواء 53 و ضباط وضباط صف، بالمشاركة بالتبرع بالدم من (أجل إنقاد حياة الآخرين ) تحت شعار: [ دمك شفاء لغيرك، فلا تبخل به].

كما تم خلال هذه الحملة إقامة محاضرة لتوضيح فوائد التبرع بالدم، ودور المتبرع في إنقاذ حياة إنسان في أمس الحاجة لقطرة دم، إضافة إلى حث وتشجيع المواطنين على التبرع الطوعي للدم بجميع مصارف الدم، فضلا عن شرح تجارب الدول الأخرى في مجال التبرع ونقل الدم والنتائج الإيجابية التي حققتها من وراء هذا العمل الإنساني.

وتأتي الحملة في إطار تنظيم التبرع بالدم داخل المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية، وبالتعاون مع مصرف الدم المركزي مصراتة .

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