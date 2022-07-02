بعد مظاهرات الجمعة وليامز تدعو لـ ضبط النفس ، وتدين اقتحام مقر مجلس النواب .

طرابلس 2 يوليو 2022 م ( وال ) – دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ” ستيفاني وليامز ” إلىاحترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي ، وذلك تعليقًا على المظاهرات التي شهدتها أمس الجمعة عدة مدن ليبية مطالبة بحل جميع الاجسام السياسية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والتعجيل بإجراء الانتخابات .

وأضافت المسؤولة الأممية في تغريده نشرتها عبر حسابها بتوتير قائلة ” أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق ” ، مشددة على ضرورة

المحافظة على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس.

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