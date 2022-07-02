ليبيا نيوز

بعد مظاهرات الجمعة وليامز تدعو لـ ضبط النفس ، وتدين اقتحام مقر مجلس النواب .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  2 يوليو 2022 م ( وال ) –       دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ” ستيفاني وليامز ” إلىاحترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي ، وذلك تعليقًا على المظاهرات  التي شهدتها أمس الجمعة عدة مدن ليبية مطالبة بحل جميع  الاجسام السياسية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والتعجيل بإجراء الانتخابات .

وأضافت المسؤولة الأممية في تغريده نشرتها عبر حسابها بتوتير  قائلة  ” أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق ” ،  مشددة  على ضرورة 

المحافظة على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس.

….(  وال ) …..

   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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