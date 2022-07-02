النفط يرتفع أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

طرابلس 2 يوليو 2022 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الجمعة، بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج، على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 111.63 دولار للبرميل، مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4%، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل، مرتفعا 2.67 دولار أو 2.5%، بحسب وكالة «رويترز».

وسجل الخامان نحو 70% و77% بالترتيب من أحجام التداول في الجلسة السابقة، قبل عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 1.3%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8%، وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا شهر يونيو على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.

تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة

وارتفعت الأسعار الجمعة، رغم إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط، حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

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