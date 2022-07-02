مراقب التعليم ببلدية سبها يتابع سير الا متحانات للعام الدراسى2021-2022 .

سبها 2 يوليو 2022 ( وال )- قام مراقب التعليم ببلدية سبها ” النعاس مفتاح الحافر ” اليوم السبت بزيارة الى مدرسة حطين للتعليم الاساسى بمحلة غدوه .

وتابع مراقب التعليم خلال الزيارة التى رافقه فيها مدراء مكاتب الامتحانات ،التعليم الثانوى ،الاحتياط العام ، الخدمة الاجتماعية ونقيب المعلمين سبها ورئيس قسم رياض الاطفال ، بجولة على لجان الامتحانات للاطمئنان على سيرها بالمدرسة والاستماع من قبل رئيس لجنة الامتحانات بها الى اية ملاحظات او شكاوى قد تكون اعترضت عملهم وتوفير الجو المناسب للابناء الطلاب لادائها في اجواء ايجابية .

(وال سبها )