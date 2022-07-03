ليبيا نيوز

وزارة الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين في عموم البلاد .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 2 يوليو 2022م ( وال )- أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تستقبل أي حالات خطيرة كما يُشاع في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي .

   وأفادت الوزارة بأن غرفة العمليات المركزية لديها تعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات من المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة التابعة للوزارة ، وتتولى الغرفة إعلان حالة الاستنفار بشكل مبكر في جميع المستشفيات عند وجود مؤشرات احتمال حدوث أي مكروه .

     وأوضحت الوزارة لديها إستراتيجية وخطة مفصلة لتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة ، من أبرز ملامحها، تقدير الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الأخطار المحتملة ، ووضع الخطط التفصيلية الخاصة بكل نوع من أنواع الطوارئ  .

    …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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