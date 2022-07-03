وزارة الصحة تنفي تسجيل أي حالة وفاة بين المتظاهرين في عموم البلاد .

طرابلس 2 يوليو 2022م ( وال )- أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تستقبل أي حالات خطيرة كما يُشاع في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي .

وأفادت الوزارة بأن غرفة العمليات المركزية لديها تعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات من المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة التابعة للوزارة ، وتتولى الغرفة إعلان حالة الاستنفار بشكل مبكر في جميع المستشفيات عند وجود مؤشرات احتمال حدوث أي مكروه .

وأوضحت الوزارة لديها إستراتيجية وخطة مفصلة لتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة ، من أبرز ملامحها، تقدير الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الأخطار المحتملة ، ووضع الخطط التفصيلية الخاصة بكل نوع من أنواع الطوارئ .

…( وال )…