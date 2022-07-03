ليبيا نيوز

المبعوث الايطالي لليبيا يصف مظاهرات أمس بأنها دعوة لليقظة ويدعو لفتح النفط.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2022 م (وال) ــــ وصف المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو” الحراك الشعبي أمس الجمعة بأنه جرس انذار للطبقة السياسية بأكملها وأنها بمثابة دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بالكامل .

وفي منصته على شبكة المعلومات الدولية غرد المبعوث الايطالي ، داعيا الى وقف اغلاق المنشآت النفطية ، والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات) كما (يجب توقف المظاهرات ، المؤثرة على معيشة المواطنين ، وأن المظاهرت تظل معبرة عن إرادة الناس سلميا ودون معوقات) على حد تعبيره .

…(وال)…

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وكالة الأنباء الليبية

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