ليبيا تشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب المنعقد ‎بيروت.

طرابلس 02 يوليو 2022م ( وال ) – ترأس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير ” عبدالمطلب ثابت ” وفد دولة ‎ليبيا المشارك في ‎الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة اللبنانية ‎بيروت.

حيت بحث الاجتماع عددا من القضايا العربية وآلية وضع الحلول لها ، من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجه المنطقة العربية وذاك في إطار العمل العربي المشترك.

كما ناقش وزراء الخارجية العرب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربية عبر موقع فيسبوك.

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