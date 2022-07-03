بعد انتهاء المظاهرات : مقر المجلس التسييري لبلدية ترهونة يتعرض لعملية اعتداء من قبل من وصفهم بالمتسللين .

ترهونة 02 يوليو 2022 م (وال) – عبر المجلس التسييري لبلدية ترهونة عن صدمته إزاء حادثة الاعتداء الممنهجة التي تعرض لها مقره في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت.

وقال المجلس في توضيح له إنه في الوقت الذي يعلن فيه عن دعمه التام واصطفافه الى جانب الشعب المطالب بحقه في العيش الكريم الذي خرج في مظاهرات سلمية أمس الجمعة إلا انه صدم بخبر حادثة الاعتداء بالتكسير والحرق والسرقة التي تعرض لها.

وأوضح المجلس أنه بعد انتهاء المظاهرات التي خرجت وسط المدينة ورجال الامن الذين كانوا يقومون بعملهم في حراسة المكان، تسلل مجموعة من الأشخاص ذو مآرب شخصية وقاموا بتكسير الأبواب وحرق المكاتب وسرقة بعض محتوياتها وإتلاف أوراق ومستندات تتعلق بعمل المجلس وإجراءات المواطنين والموظفين.

وعبر المجلس في توضيحه عن أسفه البالغ من فظاعة الجرم والإجرام التي لم تكن تربطها اي صله بالمظاهرات، معتبرا أنها جريمة اعتداء ممنهجة على أكبر مركز حكومي في بلدية ترهونة، وحمل كل الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولية التامة في حماية وتأمين مؤسسات الدولة وملاحقة المتورطين والمجرمين في هذا الفعل.

(وال)