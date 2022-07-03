الجزائر : لا نمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.

بيروت 2 يوليو 2022 (وال)- أكد وزير الخارجية الجزائري ” رمطان لعمامرة ” أن بلاده لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ، ولا مشكلة لديها في ذلك.

وقال ” لعمامرة ” خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في لبنان ، إن “الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية”.

وأضاف “سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ، ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها … نسعى إلى جس نبض الدول العربية في اجتماع بيروت والاستماع إلى وجهة نظرها ونأمل تحقيق توافق بشأن سوريا”.

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