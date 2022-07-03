مقتل ضابط بالجيش المصري بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي بسيناء

سيناء 03 يوليو 2022 (وال) -قتل مساء أمس السبت ضابط مصري برتبة رائد فيالجيش المصري، في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي وسط سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر “إن اشتباكات وقعت بين قوات الجيش المصري والمجموعات القبلية المساندة له من جهة، وتنظيم “ولاية سيناء” الإرهابي من جهة أخرى في منطقة المغارة وسط سيناء”.

في وقت لاحق، أفادت مصادر طبية عسكرية في سيناء ” بأن تنظيم “داعش” الإرهابي هاجم قوة عسكرية في وسط سيناء أثناء تمشيطها المنطقة، وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد يدعى أمير ابراهيم من كتيبة “26 استطلاع”.

ويشار إلى أن الرائد ابراهيم يعد ثاني رتبة عسكرية تقتل في سيناء في غضون أقل من شهر، بعد مقتل عقيد أركان حرب في هجوم لـ”داعش” غرب رفح قبل أسبوعين.(وال سيناء) س خ.

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