مسلح يقتل شخصين ويصيب 3 شرطيين قبل أن ينتحر في ولاية تكساس الأمريكية

تكساس 03 يوليو 2022 (وال) -أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا قتل شخصين وأصاب أربعة آخرين، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، قبل أن ينتحر مساء السبت في منطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس في جنوب البلاد. وقال مات سبيلان، مسؤول الشرطة في هالتوم سيتي، صباح اليوم الأحد إن جميع المصابين في إطلاق النار في حي سكني […]

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