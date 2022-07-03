الفلسطينيّون والتحرّر.. موقف مسيحيّ” لخريستو المر

القاهرة 03 يوليو 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الآداب كتاب “الفلسطينيّون والتحرّر.. موقف مسيحيّ” للكاتب خريستو المر.

وجاء في تقديمه: يجمع الكتاب رؤيةً إنسانيّةً إيمانيّةً للموقف الواجب اتّباعه في قضيّة تحرّر الشعب الفلسطينيّ من الاحتلال ونظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ في فلسطين.

وإذ يقدّم الكاتب موقفًا من القضيّة الفلسطينيّة من منطلق الإيمان المسيحيّ، فإن الكتاب ليس كتابًا دينيّا بقدر ما هو كتابٌ في الترجمة الحياتيّة اليوميّة للإيمان في موضوع القضيّة الفلسطينيّة، كونها قضيّة إنسانيّة. ولذا، فهو كتابٌ يستطيع الملحد، واللاأدريّ، والمؤمن من أيّ دين، قراءته والتفاعل معه لما يحتويه من رؤى إنسانيّةٍ تشدّد على محوريّة الإنسان والدفاع عن حياته كمقياسٍ لصدق مطلق أيّ إيمان، وضرورة الوقوف إلى جانب المظلوم من دون تردّد مهما كانت هويّة الظالم، خارجيًّا كان أم داخليًّا.(وال _ القاهرة) ح م

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