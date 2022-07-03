وال| بنغازي .. الإعلان عن انطلاق مشروع مركز للصيانة والخدمات النفطية داخل المريسة

بنغازي 03 يوليو 2022 (وال) _ عقد صباح اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات بشركة الخليج العربي للنفط ببنغازي، لقاء عمل برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، وذلك للإعلان عن انطلاق مشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات النفطية داخل المنطقة الحرة المريسة.

وحضر اللقاء أعضاء فريق المشروع برئاسة (فتحي مفتاح سعيد) ومجلس إدارة ميناء المريسة بإدارة (أسامة الجهمي)، و العديد من إدارات الشركات النفطية العامة والخاصة ورؤساء الإدارات بشركة الخليج العربي للنفط .

وقد افتتح لقاء العمل (بالقاسم شنقير) رئيس لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المكلف بكلمة عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، أكد فيها على أهمية المشروع ودعم إدارة المؤسسة الوطنية للنفط له، طالبا من الحضور التعاون الكامل مع فريق العمل وتزويدهم بكل مايلزم لتسهيل عملهم.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال (فتحي سعيد) رئيس فريق مشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات النفطية: بأن مشروع المركز مهم جداً، ويساهم في استقرار العملية الإنتاجية واستجلاب الخبرات وفتح فرص عمل كثيرة للشباب، فالمركز متطور ويعتبر المشروع الوحيد من نوعه على مستوى شمال أفريقيا.

وتابع: فمن المعروف أن مساحة المنطقة الحرة المريسة 1200 هكتار وتم تخصيص 125 هكتار للمركز النفطي للصيانة والخدمات النفطية، وستقام ورش صيانة وتصنيع قطع غير للآليات الثقيلة، ومهمة المركز الأساسية إجراء أعمال الصيانة على آليات المؤسسة الوطنية للنفط وجميع آليات القطاعات المستفيدة من المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل شركة الحديد والصلب وشركة الكهرباء وإدارة النهر الصناعي وغيرها من الجهات العامة والخاصة.

وأثناء اللقاء قام عضو فريق المشروع (صلاح الدين الأوجلي) بعرض مفصل للمشروع عن طريق ( الداتا شو) ذكر خلاله بأنه تم اعتماد المنطقة الحرة المريسة كمقر رئيسي للمشروع، ومن أهداف إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية، هو رفع الكفاءة الإنتاجية واستجلاب وتوطين التقنيات المتطورة، وتنشيط الإقتصاد الوطني وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، وتقديم خدمة للمستفيدين بشكل مباشر من المشروع والجهات الخاصة أيضًا.

وشمل العرض السرد التاريخي للمشروع والمظلة القانونية ودراسة الجدوى مفصلة والمراحل المتتالية للمشروع، حيث ذكر في ختام التقرير إن العائق الوحيد للمشروع هو عدم جاهزية المنطقة الحرة المريسة للبدء في إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات النفطية .

كما تم مقارنة المشروع بما يناظره من مشاريع في الوطن العربي، وكان المركز الموجود في السعودية مثال ناجح لمثل هذه المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي قصير ثلاثي الأبعاد يحاكي الواقع، وكيف سيكون عليه مشروع مركز الصيانة النفطية بالمنطقة الحرة بنغازي، المقدم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع إدارة المنطقة الحرة المريسة.

وبعد الإستراحة تم فتح باب الحوار حول المشروع وترأس الجلسة رئيس الفريق (فتحي سعيد) وقام بالرد على جميع التساؤلات من الحضور.

الجدير بالذكر أن من بين الشركات النفطية التي حضرت (شركة الجوف للتقنية النفطية ـ شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز ـ شركة سرت للنفط وممثلين عن إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي والشركة الليبية للاسمنت) وغيرها من الشركات والإدارات المستفيدة من المشروع. (وال _ بنغازي) ه أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال