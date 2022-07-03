ليبيا نيوز

زرع كميات كبيره من شجرة الباولونيا بمدينة غريان التي تتميز بأنها أسرع شجرة تنمو في العالم.

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 3 يوليو 2022 م ( وال ) – قام قطاع الزراعة غريان بالتعاون مع المجلس البلدي  بزرع كميات كبيره من شجرة الباولونيا (paulownia ) داخل  مدينة  غريان  بهدف زيادة الرقعة الخضراء حول المدينة .

وتغرس شجرة الباولونيا في اطراف المدن  وخلال ثلاثة سنوات تصبح غابات لان الشجرة تتميز  بأنها أسرع شجرة تنمو في العالم حيث يصل إرتفاعها في السنة الأولى إلى 4 متر وقد تتجاوز هذا الإرتفاع في حال الخدمة الجيدة وتوفر الشمس و يمكن أن تنمو حتى في درجة حرارة 50°.

كما يتميز  خشب شجرة الباولونيا بمقاومته للثني والحريق والرطوبة مما يجعلها المفضلة في صناعة الاثاث  وأوراقها  محتواها من البروتين يصل الى 18% يمكن أن يستفاد منها كعلف للماشية ” وتروى  بمياه الصرف الصحي.

و للباولونيا أزهار جميلة يجعلها من أشجار الزينة في الشوارع والمتنزهات إذا تم غرسها لهذا الغرض و تعتبر من مناجم العسل المميز حيث الأزهار الكثيرة للشجرة تجعلها مرتعا جيدا للنحل.

    و يمكن ان تكون غابة في ثلاث سنوات مما يجعلها مكانا ترفيهيا وسياحيا لتساهم في عودة الحياة البرية للطبيعة من تجمع للطيور والحيوانات.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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