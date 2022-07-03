زرع كميات كبيره من شجرة الباولونيا بمدينة غريان التي تتميز بأنها أسرع شجرة تنمو في العالم.

غريان 3 يوليو 2022 م ( وال ) – قام قطاع الزراعة غريان بالتعاون مع المجلس البلدي بزرع كميات كبيره من شجرة الباولونيا (paulownia ) داخل مدينة غريان بهدف زيادة الرقعة الخضراء حول المدينة .

وتغرس شجرة الباولونيا في اطراف المدن وخلال ثلاثة سنوات تصبح غابات لان الشجرة تتميز بأنها أسرع شجرة تنمو في العالم حيث يصل إرتفاعها في السنة الأولى إلى 4 متر وقد تتجاوز هذا الإرتفاع في حال الخدمة الجيدة وتوفر الشمس و يمكن أن تنمو حتى في درجة حرارة 50°.

كما يتميز خشب شجرة الباولونيا بمقاومته للثني والحريق والرطوبة مما يجعلها المفضلة في صناعة الاثاث وأوراقها محتواها من البروتين يصل الى 18% يمكن أن يستفاد منها كعلف للماشية ” وتروى بمياه الصرف الصحي.

و للباولونيا أزهار جميلة يجعلها من أشجار الزينة في الشوارع والمتنزهات إذا تم غرسها لهذا الغرض و تعتبر من مناجم العسل المميز حيث الأزهار الكثيرة للشجرة تجعلها مرتعا جيدا للنحل.

و يمكن ان تكون غابة في ثلاث سنوات مما يجعلها مكانا ترفيهيا وسياحيا لتساهم في عودة الحياة البرية للطبيعة من تجمع للطيور والحيوانات.