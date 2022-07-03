مفتشو مركز الرقابة على الاغذية يقومون بحملة تفتيشية بنقطة بوابة بئر عياد .

نالوت 3 يوليو 2022 م ( وال ) نظم مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية ببوابة بئر عياد حملة تفتيشية توعوية في ظل متابعة نقل المواد الغذائية بالطريق العام طرابلس – نالوت.

حيث تم اليوم الأحد بمشاركة مكاتب الزنتان و يفرن , حملة تفتيشية بنقطة بوابة بئر عياد ، حيث تم الكشف على عدد من سيارات النقل و الحافظات التي تستعمل لنقل المواد الغذائية المختلفة لمنطقة الجبل الغربي من ناحية مطابقتها لشروط النقل الجيد ( حرارة و ترتيب ) .

وأفاد مركز الاغذية أنه من خلال الحملة كانت النتائج اغلبها سيئة نتيجة لاستهتار السائقين وتعريض البضائع للحرارة الشديدة ونقلها في سيارات مفتوحة ومعرضة لأشعة الشمس مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها إلى درجات تعتبر خطيرة مما سيؤثر في خصائص السلع المنقولة وبالتالي سيؤثر على صحة المواطنين سالباً .

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين من قبل الجهات الضبطية المرافقة للحملة .