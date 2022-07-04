رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الإيطالي آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

طرابلس 03 يوليو 2022 م (وال) – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد السفير الإيطالي لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”، لبحث آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد المنفي خلال اللقاء، التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، مشيراً إلى أهمية استمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته كشف السفير الإيطالي على متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين.

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