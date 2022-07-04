(الدبيبه) يعدل عن قرار إيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل

طرابلس 3 يوليو 2022 (وال) – قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استمرار مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أداء مهام عمله بعد أن قرر إيقاف المجلس مؤقتا عن العمل والتحقيق معه الأسبوع الماضي.

ونص القرار الصادر اليوم الأاحد، على ” استمرار مجلس الإدارة في عمله إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة مع الاستمرار في التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار إيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل رقم (288) لسنة 2022.

يذكر أن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار يقضي بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مؤقتا والتحقيق معه على خلفية أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد على الرغم من الإنفاق الكبير على مشروعات الكهرباء العام الماضي.

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