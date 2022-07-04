وزير الحكم المحلي يتابع مع مصرف الادخار تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

طرابلس 3 يوليو 2022 (وال) – تابع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري الخطوات المتخذة لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن إسكان الشباب والأسر والمحتاجة.

جاء ذلك خلال اجتماع (التومي) – الذي يرأس اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة – مع مدراء الإدارات ورؤساء الفروع بمصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وأحاط المسؤولين بالمصرف الوزير بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالمبادرة، وآليات استكمال الوحدات السكنية التي بلغت نسبة إنجاز عالية لتسليمها في اليوم الوطني للشباب وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة.

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