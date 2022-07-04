مراسل (وال) : السوسة الحمراء تهدد النخيل بواحات الجفرة .

الجفرة 03 يوليو 2022 م (وال) – خصص الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد بديوان المجلس البلدي الجفرة لمناقشة الآفات والاوبئة التي تصيب أشجار النخيل والمتطلبات والامكانيات لمكافحتها.

وتطرق الاجتماع الذي ضم عميد بلدية الجفرة ” فؤاد رشيد ” ومسئول قطاع الزراعة والشرطة الزراعية ورئيس وحدة الحجر الزراعي ورؤساء الفروع البلدية (هون – سوكنة – ودان) واتحاد منتجي التمور بالجفرة الى ضبط شحنة من فسائل النخيل كانت متجهة للتسويق في منطقة الواحات، وهو الامر الذي سبق ان اتخذت بشأنه قرارات بعدم تسويق فسائل النخيل نظرا لفرض الحجر عليها بسبب انتشار السوسة الحمراء في فترة سابقة.

واكد عميد بلدية الجفرة ” فؤاد رشيد ” بان للنخلة مكانة خاصة في المجتمع الليبي وانتاجها من التمور والمكونات الأخرى تعد ثروة لا يستهان بها وهي تشكل رافد اقتصادي مهم لأبناء واحات الجفرة والمناطق الأخرى المنتجة للتمور والمهتمة بزراعة النخيل، مشددا على ضرورة تكثيف الاهتمام بها وتوفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة الأوبئة التي تصيب النخلة.

وأشار مسئول قطاع الزراعة بالجفرة الى وجود قوانين صارمة تمنع بشكل قاطع توريد فسائل النخيل وتشدد على عدم دخولها للأراضي الليبية.

وقال الخبير في شؤون النخيل والتمور ” ميلاد التهامي” إن مركز مكافحة الآفات خصصت له ميزانية بمبلغ قدره (20) مليون دينار ليبي لم يكن لواحات الجفرة نصيبا منه لمكافحة السوسة الحمراء وغيرها التي قد تصيب قرابة ( 2 ) مليون نخلة مثمرة بالهلاك.

من جانبه قال مدير الشرطة الزراعية بان منطقة الجفرة تعتبر منطقة موبوءة بالسوسة الحمراء داعيا الجهات المسئولة والمعنية بالأمر الى الاهتمام أكثر وتوفير المبيدات ذات الجودة العالية لمجابهة هذا الوباء الفتاك حفاظا على ثروة التمور القومية.

(وال)