انخفاض أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض.

ملبورن 04 يوليو 2022 (وال) – تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين ، مما قلص مكاسبها من الجلسة السابقة حيث أثرت المخاوف من ركود عالمي على السوق في الوقت الذي استمر فيه نقص المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 111.28 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.3 بالمئة، إلى 108.11 دولار للبرميل.

وانخفض إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو 100 ألف برميل يوميًا إلى 28.52 مليون برميل يوميًا، وهو ما يقل كثيرًا عن الزيادة التي تعهدت بها بنحو 275 ألف برميل يوميًا.

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