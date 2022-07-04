ليبيا نيوز

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يقرر تأجيل بطولة أمم أفريقيا إلى يناير 2024.

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الرباط في 04 يوليو 2022 م ( وال ) –  أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل بطولة الأمم الأفريقية، والتي كان مقررا إقامتها في يونيو 2023 في ساحل العاج  إلى شهري يناير وفبراير 2024.

وقال رئيس “كاف” باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد بالعاصمة المغربية الرباط عقب اجتماع للمكتب التنفيذي إن قرار تأجيل موعد البطولة جاء بسبب موسم الأمطار خلال أشهر الصيف في ساحل العاج .

وأوضح، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه تقرر أيضاُ العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بدلاً من مباراة واحدة كما أقيمت في النسخة الثلاث الأخيرة.

وأشار إلى أن (كاف) قرر أيضًا الموافقة على إقامة بطولة دوري السوبر الأفريقي لتقام بدءاً من صيف 2023 “.

….( وال ) …..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك