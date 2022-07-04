الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من مدينة ليسيتشانسك .

كييف 4 يوليو 2022 (وال) – أعلن الجيش الأوكراني انسحاب جنوده من مدينة ليسيتشانسك آخر معاقل القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك شرق البلاد والتي تواجه هجوما عنيفا من القوات الروسية منذ أسابيع.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية في بيان “حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين ، اتخذ قرار الانسحاب من المدينة “.

وأوضحت الهيئة أنه “في ظل التفوق المتعدد للقوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة إطلاق الصواريخ والذخيرة والعديد، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كانت ستكون له عواقب وخيمة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح أمس الأحد السيطرة التامة على ليسيتشانسك.

ويذكر أنه بالسيطرة على مدينة ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا فان ذلك يتيح لموسكو السيطرة على كل منطقة لوغانسك وتسمح لقواتها بتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في منطقة دونباس الصناعية التي تسيطر عليها كييف.

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