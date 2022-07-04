إنطلاق أعمال رصف للطرق الرئيسية و الفرعية بمنطقة زاوية الدهماني .

طرابلس 3 يوليو 2022 م ( وال )- إنطلقت أمس أعمال الرصف للطرق الرئيسية و الفرعية بمنطقة زاوية الدهماني والتي تشرف عليها إدارة المشروعات ببلدية طرابلس المركز ضمن خطة ترميم وتعبيد ورصف الطرق وصيانتها .

وتشمل اعمال الرصف تعبيد الشارع المجاور للخارجية وشارع الزجاج وابن كثير الممتد من مستشفى العيون حتى محطة الوقود وفق المواصفات والمقاسات والمعايير التقنية المعتمدة في البلاد .

وقال ” إسماعيل النكاع ” عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف البنية التحتية ببلدية طرابلس المركز أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تنفذها البلدية ضمن الخطة والميزانية التي خصصت لها من وزارة الحكم المحلي بمناطق زاوية الدهماني و ميدان السويحلي وشارع الصريم .

(وال)