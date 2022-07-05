وزير الداخلية (خالد مازن): مظاهرة الجمعة بميدان الشهداء ، كانت سلمية لكن تم اختراقها ومحاولة تحييد أهدافها.

طرابلس 4 يوليو 2022 (وال) – أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الوطنية، خالد مازن، أن المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء يوم الجمعة الماضي، تحصل منظموها على إذن بالتظاهر.

وقال مازن في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بطرابلس إن المظاهرة كانت احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية في البلاد بصفة عامة وبالذات مشكلة الكهرباء التي أوقفت كل شئ وكانت سببا في شح الوقود وتوقف الكثير من الاعمال عند المواطنين .

وأوضح وزير الداخلة انه تم منح الاذن لهذه التظاهرات وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد مكانها بميدان الشهداء وكانت سلمية ومن دون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب بعد ذلك ، حيث تم اختراق هذه المجاميع ومحاولة تحييد أهداف هذه التظاهرات .

واشار وزير الداخلية إلى انه من خلال التحقيقات الجارية والمتابعة أتضح أن هناك أشخاص مشاركين في التحريض على التخريب والتدمير وهدفهم ليس الإصلاح ولا مساندة المواطن في مطالبه .

وأكد مازن أن الوزارة باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم ملاحقة هؤلاء الأشخاص في الداخل او الخارج والبدء في إجراءات إصدار نشرات دولية خاصة في هذا الشأن لتقديمهم للعدالة.

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