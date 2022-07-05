رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا.

طرابلس 04 يوليو 2022م (وال) – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي ” اليوم الثلاثاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “مِيخائيل اونماخت”، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأثنى رئيس المجلس خلال المقابلة على جهود ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين، عبر مسارات مؤتمري برلين، مؤكداً التزام المجلس باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.

من جهته أكد السفير الألماني استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

( وال )