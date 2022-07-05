بلدي مصراته : حرية التعبير حق دستوري مشروط ، ولن نسمح بأن تنحرف الديمقراطية عن قواعدها.

مصراته 5 يوليو 2022م (وال) – أكد المجلس البلدي مصراتة أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشروط، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، ولا يمس حرية وكرامة الآخرين ، مبينا أن الالتزام بقواعد وأعراف الحراك السلمي أمر يعرفه الجميع يعكس مدى رقي ثقافة الأمم والمجتمعات

وقال المجلس في بيان له ان البلاد تمر في هذه الأيام بتقاطع مسارات مختلفة في أصلها وأهدافها، لكنها اجتمعت جميعا بسلوكيات عبثية سلكت طريق العنف في بداية خطواتها على التعبير عن نفسها بطرق لا تقبلها الأخلاق والقوانين ، إذ أن ثقافة الاحتفال بإشعال النيران، وإطلاق الشعارات حولها؛ تعكس مفاهيم بائدة، وطقوسا ترفضها القيم النبيلة.

واعتبر المجلس البلدي مصراتة أن الالتزام بقواعد وأعراف الحراك السلمي أمر يعرفه الجميع ويعكس مدى رقي ثقافة الأمم والمجتمعات ، معربا عن تقديره لجهود الخيرين من أبناء المدينة وشبابها على دورهم البطولي في الحفاظ على المؤسسات والمقرات الحكومية .

وحذر المجلس البلدي في بيانه أولنك الذين يعملون على تشويه الشباب بأفعالهم الغوغائية وبالتحريض المظلل بهدف إخراج حرية الرأي والتعبير من السلمية الحضارية إلى نشر الفوضى في المدينة ، مهيبا بكافة أبناء المدينة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، وقطع الحوادث عن سياقها وأسبابها ومسبباتها.

وقال المجلس البلدي مصراته نحن نتاج الديمقراطية ودعاتها، ولا يمكن بحال من الأحوال ان نسمح بأن تنحرف الديمقراطية عن قواعدها، وأن الانتشار الأمني هو لحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة وأمان الجميع.

وأشار المجلس البلدي مصراتة إلى أن بيانه جاء عقب تعرض العديد من المجالس البلدية في ليبيا إلى شتى أنواع وصنوف العبث والتخريب، وصلت إلى إحراق بعض مقراتها، وقد نال المجلس البلدي مصراته ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة، وحيث أن الحراك لم يسيطر على سلميته، ولم يلتزم بأهدافه، الأمر الذي جعل السلطة القضائية تعلن الاستنفار الأمني وتصدر أوامرها بوجوب فتح الطرق وإزالة كل ما يعيق حركة المرور وممرات المشاة بكل أمن وسلام.

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