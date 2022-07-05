ليبيا نيوز

مركز الرقابة على الاغذية يرفض دخول شحنة لوز ملبس بالشكلاطة قادمة من تركيا لوجود ألوان محضورة .

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  5 يوليو 2022.م ( وال ) –  رفض مركز الرقابة على الاغذية والادوية  دخول  شحنة  لوز ملبس بالشكلاطة -العلامة التجارية : (يادلن ) AydIn  و بلد المنشا : تركيا لوجود ألوان محضورة .

 وبلغت  الكمية : 417 كرتونة  وكان  منفذ الدخول   ميناء مصراتة البحري

وأرجع مركز الرقابة على الاغذية أسباب الرفض لوجود ألوان محضورة الاستخدام   وهي ‏( E122-E102 ) .

 وكان  بحث علمي  د. العماري البكوش – إدارة التدريب و التعاون – مركز الرقابة على الأغذية و الادوية  قد أوضح أن   صبغة ترترازين E102 – الاسم التجاري : Tartrazine (يستخرج من قطران الفحم) -الرقم العالمي : E102  وتستخدم لتلوين مساحيق الحلوي ومنتجات الحليب والمشروبات الغازية و المخلالات اضافة لتلوين العقاقير الطبية

 -الاضرار : تسبب الحساسية،  ، احتقان الانف للاشخاص المصابين بالربو.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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