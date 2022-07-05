مركز الرقابة على الاغذية يرفض دخول شحنة لوز ملبس بالشكلاطة قادمة من تركيا لوجود ألوان محضورة .

طرابلس 5 يوليو 2022.م ( وال ) – رفض مركز الرقابة على الاغذية والادوية دخول شحنة لوز ملبس بالشكلاطة -العلامة التجارية : (يادلن ) AydIn و بلد المنشا : تركيا لوجود ألوان محضورة .

وبلغت الكمية : 417 كرتونة وكان منفذ الدخول ميناء مصراتة البحري

وأرجع مركز الرقابة على الاغذية أسباب الرفض لوجود ألوان محضورة الاستخدام وهي ‏( E122-E102 ) .

وكان بحث علمي د. العماري البكوش – إدارة التدريب و التعاون – مركز الرقابة على الأغذية و الادوية قد أوضح أن صبغة ترترازين E102 – الاسم التجاري : Tartrazine (يستخرج من قطران الفحم) -الرقم العالمي : E102 وتستخدم لتلوين مساحيق الحلوي ومنتجات الحليب والمشروبات الغازية و المخلالات اضافة لتلوين العقاقير الطبية

-الاضرار : تسبب الحساسية، ، احتقان الانف للاشخاص المصابين بالربو.