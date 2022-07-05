ماليزيا تجلي 334 شخصًا من منازلهم بسبب الفيضانات شمال البلاد.

كوالالمبور 5 يوليو 2022 (وال) – أجلت السلطات الماليزية اليوم نحو 334 شخصًا من منازلهم في تسع مناطق في مدينة “بالينغ” بولاية “قدح” شمال البلاد، ونقلتهم إلى مراكز إيواء مؤقتة، بسبب الفيضانات.

وقال “شمس الدين محمد” رئيس الشرطة الماليزية بمدينة “بالينغ” إن 85 منزلا في المدينة تضررت جراء الفيضانات، وقد تمت عملية الإجلاء بسلاسة بالتعاون مع وكالات مختلفة والسكان المحليين.

وأضاف، أن مجلس الأمن الوطني على مستوى الولاية سيعقد اجتماعا اليوم برئاسة كبير وزراء الولاية “محمد سنوسي محمد نور” لتحديد المزيد من إجراءات المتابعة عن تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

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