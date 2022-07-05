ليبيا نيوز

عميد بلدية اوبارى يتفقد تنفيد مشروع خط ابراج نقل الطاقة اوبارى الفجيج .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها / 5 يوليو 2022 (  وال )  – قام عميد بلدية اويارى ” احمد ماتكو ” رفقة رئيس مجلس اعيان البلدية ” موسى كننو ” بزيارة الى موقع مشروع تنفيد خط ابراج نقل الطاقة اويارى الفجيج تنفقد خلالها سير العمل بالمشروع الواقع بالمنطقة المحادية لسوق الاغنام بالبلدية .

و حسب صفحة البلدية على موقع التواصل الاحتماعى أوضح  المهندس المشرف على تنفيد المشروع  بان الاعمال تسير على قدم وساق وسيتم الانتهاء من تنفيد جميع الاعمال المدنية للمشروع خلال الفترة القليلة القادمة .

  واكد المشرفون على   تنفيد المشروع  حرصهم ان يتم  الانتهاء من مراحل المشروع وفقا للوعاء الزمنى المحدد   ليتسنى  تزويد كافة مدن  الجنوب بخدمات الطاقة الكهربائية دون انقطاع .

  ( وال سبها  ) 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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